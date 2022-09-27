В Мотыгинском районе Красноярского края отменили режим ЧС

Благодаря возобновлению автотранспортного движения на 47 км автодороги Мотыгино — Широкий Лог в Мотыгинском районе Красноярского края сняли режим ЧС.

Постановление об отмене дал исполняющий обязанности главы агентства ГО ЧС Красноярского края.

Напомним, что ранее sibnovosti.ru рассказывали про обрушение моста в Мотыгинском районе при проезде по нему большегруза марки Mercedes.

Также отметим, что объездную дорогу на данном участке дороги уже возвели и теперь там может проехать любой транспорт. Новый мост специалисты КрУДор обещают возвести осенью 2023 года, а пока будет готовиться документация.

Фото: КрУДор