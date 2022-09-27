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Студия Артемия Лебедева презентовала айдентику общественного транспорта Норильска

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Красноярск
07:58 27 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, культура, транспорт, дороги, благоустройство, норильск
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На севере Красноярского края в Норильске продолжают работать над проектом реновации города.

Накануне студия Артемия Лебедева презентовала новый стильный дизайн для городского транспорта Норильска.

Студия Артемия Лебедева презентовала айдентику общественного транспорта Норильска

В логотипе дизайнеры использовали лучи дорог, которые по их словам, «складываются в половину снежинки и символизируют непростой климат». 

Нарисованная эмблема транспортной системы Норильска, по описанию дизайнеров, напоминает звезду, а сами «северобусы» украшены узорами в виде Северного сияния.

Студия Артемия Лебедева презентовала айдентику общественного транспорта Норильска

Фото: дизайн-студия Артемия Лебедева

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