Студия Артемия Лебедева презентовала айдентику общественного транспорта Норильска

На севере Красноярского края в Норильске продолжают работать над проектом реновации города.

Накануне студия Артемия Лебедева презентовала новый стильный дизайн для городского транспорта Норильска.

В логотипе дизайнеры использовали лучи дорог, которые по их словам, «складываются в половину снежинки и символизируют непростой климат».

Нарисованная эмблема транспортной системы Норильска, по описанию дизайнеров, напоминает звезду, а сами «северобусы» украшены узорами в виде Северного сияния.

Фото: дизайн-студия Артемия Лебедева