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Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Главная Общество
Красноярск
17:34 26 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, мобилизация
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На очередном заседании призывной комиссии губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что в ходе частичной мобилизации следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом Президента РФ и Министерством обороны.

- В этом деле не должно быть кампанейщины, - сказал губернатор. - Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой.

Кроме этого, Александр Усс обратил особое внимание на условия размещения в сборных пунктах и организацию питания, а также решение бытовых вопросов мобилизованных граждан.

- Люди едут исполнять долг перед Родиной. Наша обязанность – проводить их достойно, - уверен губернатор Красноярского края. - Важно поддерживать связь с земляками в воинских подразделениях по месту выполнения ими боевых задач.

Также глава региона высказал предложение о том, что нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты и различные военно-патриотические объединения.

- Те, кто сегодня защищает интересы России, должны чувствовать заботу, нашу общую ответственность за их жизнь, судьбы их родных и близких, - сказал Александр Усс.

Напомним,  22 сентября, в правительстве Красноярского края под председательством главы региона Александра Усса состоялось заседание призывной комиссии по мобилизации граждан в регионе. О чем там говорили, можно прочитать здесь.

Фото:© Александр Черных

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