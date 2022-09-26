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Серьёзная авария произошла в Красноярске на Коммунальном мосту

Главная Общество
Красноярск
16:52 26 Сентября 2022
общество, красноярск, дтп, мост
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Красноярске на Коммунальном мосту сегодня, 26 сентября.

По предварительной информации, столкнулись автомашины "Газель" и "Лада Приора", двигавшиеся по одной полосе в сторону правого берега. Информации о пострадавших пока не поступало, но, как сообщают читатели Sibvovosti.ru, на месте ДТП находятся правоохранители и машина реанимации скорой медицинской помощи.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. 

Фото:©скриншот с камер видеонаблюдения "Орион"

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