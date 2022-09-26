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На Таймыре осудят мужчину за незаконную добычу краснокнижного лебедя

Главная Общество
Красноярск
16:38 26 Сентября 2022
таймыр, происшествия, общество, охотник
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Дознаватели окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении северянина. Он отстрелил лебедя, охота на которого запрещена, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские совместно с Госохотнадзором при патрулировании береговой зоны с. Хатанга остановили моторную лодку. При осмотре участковый обнаружил гладкоствольное охотничье ружьё и тушу лебедя тундряного, занесённого в Красную книгу. Отстрел этой птицы на территории края запрещён.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание по статье — до 6 месяцев ареста.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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