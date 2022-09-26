В Красноярском крае возможно отменят продажу КНП и Бархатовской птицефабрики

Продажа сети АЗС «Красноярскнефтепродукт» и Бархатовской птицефабрики может не состояться. Данная тема будет рассмотрена 29 сентября на комитете Законодательного Собрания Красноярского края, сообщают Dela.ru.
Отказ связан с нецелесообразностью продажи в нынешних реалиях.
— Вопрос стоит в повестке комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан. Планируется внести два изменения, о продаже КНП и Бархатовской птицефабрики, – рассказали журналистам в пресс-службе Заксобрания.