В Красноярском крае возможно отменят продажу КНП и Бархатовской птицефабрики

Продажа сети АЗС «Красноярскнефтепродукт» и Бархатовской птицефабрики может не состояться. Данная тема будет рассмотрена 29 сентября на комитете Законодательного Собрания Красноярского края, сообщают Dela.ru.

Отказ связан с нецелесообразностью продажи в нынешних реалиях.