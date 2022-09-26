В Красноярске пройдёт «Кубок Енисея» по кёрлингу на колясках среди смешанных команд

27-30 сентября Красноярск примет открытый фестиваль по кёрлингу на колясках среди смешанных команд «Кубок Енисея». Турнир будет проходить в стенах «Кёрлинг-холла» на о. Отдыха.

Примут участие в соревнованиях 14 сборных из разных субъектов России. Красноярский край на турнире будет представлен шестью командами, в состав которых войдут титулованные спортсмены и многократные чемпионы мира.

Добавим, что «Кубок Енисея» по кёрлингу на колясках состоится в Красноярске уже в четвертый раз.

Фото: © Минспорта Красноярского края