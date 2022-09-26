В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 609 человек

Подтверждённых диагнозов на 26 сентября — 609. За всё время пандемии в регионе выявлено 412 895 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За сутки от коронавируса умерли 3 человека. Всего же с начала пандемии – 11 032.

Госпитализировано за сутки — 26, вылечились 3 590 человека за сутки.

Напомним, руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев совместно с министром здравоохранения края Борисом Немиком вакцинировались против COVID-19 назальной вакциной.

Переносится процедура очень легко, после необходимо лишь два часа исключить приём пищи и жидкости и воздерживаться от чихания и высмаркивания.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков