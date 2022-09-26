В Берёзовском районе браконьерам грозит уголовная ответственность

В Берёзовском районе охотинспекторы министерства экологии Красноярского края выявили факт незаконной охоты. Там двое мужчин добыли марала, охота на которого сейчас запрещена, сообщает пресс-служба Минэкологии по региону.

Марала инспекторы обнаружили в автомобиле. Браконьеры сознались в правонарушении. Сумма ущерба — 210 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла оружие и автомобиль. Охотникам грозит вплоть до двух лет тюрьмы. Также им необходимо возместить ущерб, нанесённый природе.

Кроме того, охотинспекторами выявлен факт незаконной транспортировки заряженного, расчехлённого оружия и ношения незарегистрированного оружия. Составлены административные протоколы. Два гладкоствольного оружия изъяли.

Ещё один факт незаконной охоты пресекли в заказнике «Красноярский». У нарушителя при себе оказался карабин «Тигр» и 10 патронов. Он пояснил, что ошибся с территорией и не знал границ заказника. Составлен административный протокол.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович