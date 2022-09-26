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В Красноярске скончался академик РАН Иосиф Гительзон

Главная Общество
Красноярск
15:09 26 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, россия, наука
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25 сентября в возрасте 94 лет ушёл из жизни Иосиф Гительзон, академик РАН, выдающийся учёный в области биофизики, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Более 60 лет жизни Иосиф Исаевич посвятил науке.

Его работы широко известны не только в России, но и во всём мире.

И.И. Гительзон вёл большую педагогическую работу, был одним из основателей Красноярского государственного университета, создателем биологического факультета. Иосифу Исаевичу присвоено звание Почётного профессора СФУ.

Иосиф Гительзон был избран действительным членом Международной академии Астронавтики. Он являлся членом редакционных советов ряда международных изданий, вёл большую научно-общественную работу, являясь членом нескольких научных советов РАН. Академик опубликовал более 300 научных работ, в том числе 15 монографий.

Иосиф Исаевич сделал очень много для развития науки и образования. Его заслуги отмечены многочисленными государственными наградами.

Фото: © vk.com/krasnoyarsk.science

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