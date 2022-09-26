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Погорельцы из Уяра, Белого Яра и родники получили ключи от новых домов

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Красноярск
15:15 26 Сентября 2022
строительство, жилье, пожары, в красноярском крае, красноярск, общество
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6 семей, пострадавших в майских пожарах, из г. Уяра, сёл Белого Яра и Родники получили ключи от новых домов, рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

Отметим, что Красноярский край является единственным регионом Сибири, пострадавшим в результате стихийных пожаров, где кроме соцвыплат возводят новые дома для погорельцев. Жилые дома для пострадавших людей строят по типовым проектам, но есть исключения. К примеру, для многодетной семьи из Белого Яра возводили дом по индивидуальному проекту. При строительстве домов для погорельцев используются современные материалы. Каждый дом оснащён твердотопливным котлом, централизованной водой и септиком.

Всего в регионе жители 112 домов выбрали для себя способом поддержки строительство нового дома. Ключи от новых домов уже получили 87 семей. Собственники ещё нескольких домов получили положительное судебное решение. Строительство домов для них начнётся в ближайшее время.

Фото: © пресс-служба министерство строительства Красноярского края

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