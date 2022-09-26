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В Красноярском крае северянке грозит тюрьма за незаконное получение компенсационных выплат

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Красноярск
14:40 26 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, север, мошенничество
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Дознаватели Таймыра возбудили уголовное дело на 49-летнюю жительницу. Её подозревают в мошенничестве с выплатами, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Северянка 6 месяцев незаконно получала компенсационные выплаты, которые полагаются тем, кто занимается традиционным охотничьим и рыбным промыслом. Полицейские установили, что злоумышленница ничем подобным не занималась. Женщина незаконно получила более 36 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

Фото: © krk.sledcom.ru

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