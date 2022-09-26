Житель Минусинска продал шесть арендованных автомобилей

В Хакасии в суд направлено уголовное дело по обвинению 31-летнего жителя Минусинска в присвоении и продаже шести чужих автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Хакасия.

Обвиняемый получал машины в аренду от жителей г. Абакана. Затем он их продавал.

Ущерб — более 1 100 000 рублей. Злоумышленник возместил потерпевшим более 950 тыс. руб.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ направлено в суд. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишение свободы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович