В Красноярском крае сотрудники МЧС за неделю спасли более 50 человек

С 19 по 25 сентября сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края ликвидировали 95 пожаров. Из огня спасено 42 человека. В тушении принимали участие 780 человек и 230 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась четыре раза.

На водоёмах произошло два происшествия. 21 сентября в Норильске на реке перевернулась лодка. В результате погибли 2 человека, троих спасли. 24 сентября в Козульском районе во время рыбалки на р. Чулым утонул пенсионер.

Также сотрудники МЧС 17 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП. Спасён один человек.

Кроме этого, поисково-спасательные формирования совершили 20 выездов. Было спасено 3 человека. 19 сентября в нацпарке «Красноярские Столбы» заблудились женщина с маленьким ребёнком. Ещё один ребёнок потерялся в районе кордона «Лалетино» 24 сентября. Всех нашли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.