В Красноярске на Калинина ограничили проезд по чётной стороне до 10 октября

В Красноярске на улице Калинина теперь действует ограничение на проезд автотранспорта по чётной стороне. Отметим, что ограничение продлится до 10 октября.

В мэрии пояснили, что его ввели из-за ремонтных работ и обустройству посадочной площадки остановки общественного транспорта «ДРСУ». Также ограничение необходимо для устройства примыкания в районе здания №98 «ж».

Так, до 20 часов четвёртого октября на Калинина будет перекрыта крайняя правая полоса на участке протяженностью не более 200 м от ост. «ДРСУ» в направлении к границе города.

​Кроме того, с 20:00 4 октября до 23:00 10 октября будет перекрыта крайняя правая полоса на участке от улицы Курейской до съезда к зданию №98 «ж» на Калинина.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости