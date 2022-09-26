ОНФ России будет помогать людям в рамках частичной мобилизации

Члены движения ОНФ развернули центры содействия людям, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации. Также специалисты будут рассматривать обращения, которые связаны с организацией быта мобилизованных.

Также жалобы принимают в соцсетях ОНФ и региональных отделениях.

В ОНФ Красноярского края сообщают, что обращения принимаются в региональном отделении Народного фронта по адресу: Красноярск, ул. Ленина, д. 49, контактные телефоны 8(391) 200-32-01, 8(391) 200-32-05 или в сообщениях соцсетей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

