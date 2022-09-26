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Пенсионеры Красноярского края подали 39 заявок на Всероссийский конкурс компьютерной грамотности

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Красноярск
10:24 26 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, пенсионеры, обучение, конкурс
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На 1 сентября этого года жители Красноярского края подали 39 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2022», организованном компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. В нем принимают участие пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в Сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах, в том числе по программе «Азбука интернета».

За победу борются представители разных регионов страны. Самым старшим участникам 93 года — это Веретенникова Галина (Сахалинская область) и Гречкин Петр (Московская область). Конкурс проходит в пяти номинациях: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» и «Я — интернет-звезда». Для участия необходимо написать свою историю по теме одной из номинаций и проиллюстрировать ее парой фотографий. 

«В прошлом году второе место в номинации “Мои интернет-достижения” заняла активная, целеустремленная, очень душевная Татьяна Соколова из Зеленогорска. Кроме того, что она самостоятельно прошла полный курс обучения на сайте азбукаинтернета.рф, она собрала вокруг себя группу единомышленников, которые, несмотря на возраст, интересуются социальными сетями, маркетплейсами, видят удобство в онлайн-услугах. Татьяна Николаевна стала для них наставником. Такое продуктивное взаимодействие и живое общение людей очень ценно — это один из главных результатов большого образовательного проекта», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Пенсионеры Красноярского края подали 39 заявок на Всероссийский конкурс компьютерной грамотности

По усмотрению организаторов могут быть открыты специальные номинации конкурса, например, «Самый активный регион». Победителей в этой номинации определят простым подсчетом количества присланных работ. Успеть подать заявку можно до 15 октября на сайте «Азбука интернета». Итоги будут подведены в конце этого года.

По материалам ПАО "Ростелеком"

Фото: ПАО "Ростелеком"

 

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