У белого медведя Диксона из Красноярского края наблюдается частичная чувствительность

Ветврачи из Москвы каждый день проводят с белым медведем Диксоном тренинги и проверяют рефлексы и чувствительность.

Для этого специалисты используют щетку и щекочут неподвижные лапы. Как пишет директор зоопарка, на последнем тренинге косолапый реагировал уже намного активнее.

По информации зоологов, пока это поверхностная чувствительность, ведь глубокая болевая пока не появилась. Медики уточняют, что быстрых результатов ждать не стоит, ведь у медведя спинальный шок.

- И все же положительная динамика есть, хоть и не быстрая. Давайте наберемся терпения!, - пишет директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своих соцсетях.

Фото: скриншот с видеозаписи Светланы Акуловой