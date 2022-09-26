В Козульском районе инспекторы ГИБДД вывели из горящего дома женщину с двумя детьми

В Красноярском крае дорожные полицейские вывели из горящего дома женщину с двумя детьми. Вечером 16 сентября сотрудники ГИБДД Константин Якимов и Сергей Кузнецов были в патруле в посёлке Новочернореченский Козульского района.

Во время движения по улице Советской правоохранители увидели возгорание кровли частного жилого дома. Полицейские сразу же передали информацию о произошедшем в экстренные службы, дежурную часть и направили на место инцидента.

В пристройке дома один из сотрудников полиции заметил 40-летнюю женщину, пытавшуюся потушить пожар с помощью огнетушителя. Полицейский предпринял меры к ликвидации, однако понял, что локализовать возгорание не получится.

В результате правоохранитель прошёл внутрь дома, где нашёл двух несовершеннолетних девочек. Мужчина вывел всех из дома, а также убедился в отсутствии людей в доме. Добавим, что обошлось без пострадавших.