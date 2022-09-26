26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 18 м/с.

На юге Таймырского муниципального района — ветер до 17 м/с.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко