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26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

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Красноярск
10:04 26 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, непогода
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26 сентября в южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 18 м/с.

На юге Таймырского муниципального района — ветер до 17 м/с.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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