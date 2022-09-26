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Житель Дудинки похитил 70 тысяч рублей с карты своего друга

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Красноярск
09:35 26 Сентября 2022
в красноярском крае, полиция, преступление, преступник, похищение, деньги
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На севере Красноярского края полицейские завели уголовное дело в отношении жителя Дудинки, который подозревается в хищении денежных средств с банковской карты.

Все началось с того, что в полицию обратился 37-летний мужчина и рассказал о хищении с его карты 70 тыс рублей.

В рамках оперативных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 30-летний друг потерпевшего. Впоследствии злоумышленник признался в содеянном и отметил, что деньги потратил на собственные нужды.

В отношении 30-летнего жителя Дудинки возбудили уголовное дело и ему грозит до шести лет колонии.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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