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В Красноярске пенсионерка перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
09:20 26 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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65-летняя жительница Красноярска перевела мошенникам 428 тыс. руб., сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратилась женщина, она сообщила, что у неё похитили деньги. Полицейские установили, что ей позвонил мужчина, представившись сотрудником силовых структур. Он пояснил, что с банковской карты пенсионерки мошенники пытаются списать средства и для сохранности необходимо снять деньги и перевести их на безопасный счёт, который они укажут. Следуя инструкции мошенников, пожилая женщина лишилась 428 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой —до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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