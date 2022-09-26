В Красноярском крае полицейские пресекли работу наркопритона

В Красноярском крае правоохранители пресекли работу наркопритона в Шарыпово. Как установили стражи правопорядка, 40-летний местный житель периодически предоставлял своим приятелям жилье для употребления наркотиков.

Более того, знакомые приносили запрещенные вещества, которые собственник жилья употреблял вместе с ними.

В полиции пояснили, что житель Шарыпово уже привлекали к административной ответственности за содержание притона.

В отношении мужчины завели уголовное дело и ему грозит до четырех лет колонии.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости