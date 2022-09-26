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Коммунальные службы Красноярска продолжили в выходные вывозить мусор после большой уборки

Главная Общество
Красноярск
08:26 26 Сентября 2022
общество, красноярск, уборка, территория, экология
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Коммунальные службы все выходные наводили порядок и вывозили мусор после генеральной уборки города неравнодушными красноярцами. 

После субботника коммунальщикам надо вывезти больше 8 тысяч кубометров мусора. И поэтому службам приходится работать и в ночь.

Напомним, что глава города Владислав Логинов поставил задачу максимально быстро убрать мешки с мусором с городских улиц.

В мэрии просят горожанам писать в официальные соцсети администрации об увиденных неубранных мешках с мусором на улице.

- Кидайте в комментарии карту с точкой привязки. Мы передадим информацию коммунальные службам, - пишет пресс-служба мэрии Красноярска.

Коммунальные службы Красноярска продолжили в выходные вывозить мусор после большой уборки

Фото: @t.me/adm_krasnoyarsk 

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