ТРЦ «Июнь» в Красноярске планируют продать за 2 млрд рублей

Торгово-развлекательный центр «Июнь», который стоит в Советском районе хотят продать за 2 миллиарда рублей.

Объявление о продаже торгового центра появилось на сайте Avito. Владельцы здания выставили объявление о продаже торгово-развлекательного центра, который расположен на Партизана Железняка, 23.

Здание на продажу разместила компания «Сбер А». В объявлении пишут, что общая площадь торгового центра равна 74 тысячам квадратных метров, а 23 из них сдается в аренду.

Фото: скриншот с сайта объявлений