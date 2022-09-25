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ТРЦ «Июнь» в Красноярске планируют продать за 2 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
13:05 25 Сентября 2022
общество, красноярск, бизнес, торговля
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Торгово-развлекательный центр «Июнь», который стоит в Советском районе хотят продать за 2 миллиарда рублей.

Объявление о продаже торгового центра появилось на сайте Avito. Владельцы здания выставили объявление о продаже торгово-развлекательного центра, который расположен на Партизана Железняка, 23.

Здание на продажу разместила компания «Сбер А». В объявлении пишут, что общая площадь торгового центра равна 74 тысячам квадратных метров, а 23 из них сдается в аренду.

Фото: скриншот с сайта объявлений

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