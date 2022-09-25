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Собачьи приюты Красноярска получат субсидии

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Красноярск
12:40 25 Сентября 2022
общество, красноярск, животные, бездомные, государство и власть, финансы
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Мэр Красноярска Владислав Логинов подписал постановление о предоставлении субсидий бизнесу и НКО за развитие частных приютов для животных в городе.

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, можно получить до 350 тыс. рублей на развитие и содержание приютов для животных.

В постановлении о субсидиях «субъектам малого и среднего предпринимательства, НКО» на обеспечение части затрат по работе приютов определили сроки подачи заявления на данную субсидию, условия ее получения и критерии отбора кандидатов для получения средств.

Деньги планируют давать из бюджета Красноярска, а потратить их разрешено на закупку следующего: ветеринарного оборудования, оборудование для хранения и утилизации биоотходов, транспорт для перевозки животных, средства отлова, обустройство вольеров, обустройство приюта и на другие нужды.

Фото: Александр Жуковец

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