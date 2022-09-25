Первый снег и заморозки обещают красноярцам на предстоящей неделе

Будущая неделя принесет первый снег в столицу Красноярского края.

По информации от синоптиков, дневная температура резко пойдет вниз, а по ночам появятся заморозки до - 4° градусов. Погода предвещает быть пасмурной, а дождь может идти каждый день на неделе.

Гидрометцентр России дает следующие прогнозы, в понедельник, 26 сентября, в Красноярске будет стоять температура до +7 градусов и пойдет дождь. Во вторник погодные условия должны изменится: днем воздух прогреется до +7°, вновь будет дождливо и пасмурно.



В среду термометры покажут температуру ниже. Она опустится до +6°, а в четверг станет ещё холоднее и будет всего +3°, а в пятницу температура вовсе упадет до +2 градусов. Понижение дневной температуры будет сопровождаться осадками.



Ночью в начале недели будет около нуля, а уже в ночь с четверга на пятницу ожидается -4 градуса.

Фото: Александр Жуковец

