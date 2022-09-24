Президент России утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд поправок, которые связаны с военной службой в России.

Как пишет ТАСС, утверждены несколько внесенных изменений в Уголовный кодекс РФ.

- В России будут наказывать сроком до 10 лет лишения свободы военных за добровольную сдачу в плен;

- В период мобилизации и военного положения отягчающими признаны обстоятельствами при совершении преступлений;

- Также в России вводится наказание до 15 лет заключения в тюрьме за дезертирство во время мобилизации или военного времени;

- Мародерство также признано незаконным в военное время и будет наказываться сроком до 15 лет;

- Ещё в РФ могут лишить свободы за отказ военных от участия в боевых действиях.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о частично мобилизации.

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