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На генеральную уборку Красноярска вышло 62 тысячи человек

Главная Общество
Красноярск
19:00 24 Сентября 2022
общество, красноярск, уборка, территория, экология
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Мэрия Красноярска делится результатами уборки в городе на 24 сентября. 

По подсчетам администрации города, свои территории убирало 2100 предприятий. В целом, горожанам удалось убрать мусор на 1285 гектарах земли, а это на минутку, больше 900 футбольных полей. 

На генеральную уборку Красноярска вышло 62 тысячи человек

Всего люди убрали больше 8000 кубометров мусора, сняли 2335 незаконно размещённых рекламных листовок и стёрли 262 уличных рисунка. 

Мэрия краевой столицы выражает обычное человеческое спасибо всем горожанам за заботу о Красноярске.

Напомним, что Владислав Логинов поручил максимально быстро вывезти мусор.

Фото: @admkrsk.ru

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