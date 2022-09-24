На генеральную уборку Красноярска вышло 62 тысячи человек

Мэрия Красноярска делится результатами уборки в городе на 24 сентября.

По подсчетам администрации города, свои территории убирало 2100 предприятий. В целом, горожанам удалось убрать мусор на 1285 гектарах земли, а это на минутку, больше 900 футбольных полей.

Всего люди убрали больше 8000 кубометров мусора, сняли 2335 незаконно размещённых рекламных листовок и стёрли 262 уличных рисунка.

Мэрия краевой столицы выражает обычное человеческое спасибо всем горожанам за заботу о Красноярске.

Напомним, что Владислав Логинов поручил максимально быстро вывезти мусор.

Фото: @admkrsk.ru