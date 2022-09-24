В Красноярске сегодня открыли «Сгущенку»

На правом берегу Красноярска в Свердловском районе на базе отдыха «Чайка» открыли молодежный туристический фестиваль «Сгущенка».

Как пишут организаторы события, это фестиваль для тех, кто хочет попробовать различные виды туризма. На мероприятии люди на собственной шкуре пробуют альпинизм, спелеологию, играют в множество квестов и участвуют в экологических мастер-классах. Отметим, что за участие все получают местную валюту "сгущенки", которые позже обменяют на призы. Также все желающие могут подкрепиться вкусными угощениями и теплыми напитками.

Кроме этого настроение празднику создают заводной ведущий Роман и кавер-группы из Красноярска. А в финале события за участие в разных локациях между присутствующими разыграют приличные призы, которые пригодятся в туризме.

Кстати, всё это торжество приурочено ко Дню рождения молодежного «Центра путешественников» из краевой столицы.

Фото: Александр Жуковец