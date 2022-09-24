Последний выходной в сентябре для красноярцев станет пасмурным и дождливым

Синоптики пообещали жителям Красноярска на эти последние выходные в сентябре промозглую погоду с дождем и похолоданием.

Как сообщают погодные порталы, в субботу, 24 сентября, днём температура воздуха будет стоять на отметке в +9...+11 °C, сильный ветер нагонит облачность, а затем придет небольшой дождь.

В воскресенье, 25 сентября, ночью прогнозируют выпадение мокрого снега с дождем и температуру на градусниках +1...+3 °C. Днем этого же дня столбики термометров поднимутся до +8°C.

Ранее sibnovosti.ru сообщали о проведении в Красноярска на этих выходных общегородского субботника.

Фото: Александр Жуковец