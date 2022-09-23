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В Берёзовском районе работает мобильная стоматология

Главная Общество
Красноярск
15:15 23 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, здравоохранение, район
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Передвижная стоматология прибыла в Берёзовский район. До ноября она будет работать в Маганске, сообщают в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Всего планируется принять 200 пациентов Маганского психоневрологического интерната и оказывать помощь постояльцам социального интерната, также врачи проведут лечение пациентов поселка по направлению от районных больниц.

Напомним, установку приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 11 миллионов рублей. Передвижной пункт ждёт как взрослых пациентов, так и детей.

Фото: kraszdrav.ru 

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