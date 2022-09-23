В Берёзовском районе работает мобильная стоматология

Передвижная стоматология прибыла в Берёзовский район. До ноября она будет работать в Маганске, сообщают в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Всего планируется принять 200 пациентов Маганского психоневрологического интерната и оказывать помощь постояльцам социального интерната, также врачи проведут лечение пациентов поселка по направлению от районных больниц.

Напомним, установку приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 11 миллионов рублей. Передвижной пункт ждёт как взрослых пациентов, так и детей.

Фото: kraszdrav.ru