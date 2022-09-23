В Красноярске на посредника телефонных мошенников завели уголовное дело

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причастности к телефонным мошенничествам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

16 сентября в Красноярске зарегистрировали два факта мошенничеств в Ленинском районе под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Всего пенсионеры передали почти 1 млн рублей.

Преступники звонили под видом родственника, сотрудника правоохранительных органов. Они сообщали, что близкий человек стал виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Далее просили передать деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим и для решения вопроса с возбуждением уголовного дела. Злоумышленники убеждали пожилых людей спрятать деньги в пакет с вещами и передать деньги курьеру.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали мужчину 1990 года рождения. Он подозревается в причастности к преступной схеме, выполняя функцию «курьера», злоумышленник получал деньги от потерпевших и переводил их на банковские счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович