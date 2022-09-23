23 сентября
Красноярск
погода +13 °C
59.83
 
€ 58.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на посредника телефонных мошенников завели уголовное дело

Главная Общество
Красноярск
14:31 23 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
версия для печати Ico_print

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причастности к телефонным мошенничествам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

16 сентября в Красноярске зарегистрировали два факта мошенничеств в Ленинском районе под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Всего пенсионеры передали почти 1 млн рублей.

Преступники звонили под видом родственника, сотрудника правоохранительных органов. Они сообщали, что близкий человек стал виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Далее просили передать деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим и для решения вопроса с возбуждением уголовного дела. Злоумышленники убеждали пожилых людей спрятать деньги в пакет с вещами и передать деньги курьеру.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали мужчину 1990 года рождения. Он подозревается в причастности к преступной схеме, выполняя функцию «курьера», злоумышленник получал деньги от потерпевших и переводил их на банковские счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 25 сентября продлят режим работы автобусных маршрутов, проходящих через Октябрьский мост

25 сентября продлят режим работы автобусных маршрутов, проходящих через Октябрьский мост

23 Сентября 2022 г.
Это связано с проведением музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»
Новости Красноярска: В красноярскую БСМП пришли работать 28 молодых врачей

В красноярскую БСМП пришли работать 28 молодых врачей

23 Сентября 2022 г.
это самое большое пополнение больницы специалистами с высшим медобразованием
Новости Красноярска: В Канске злоумышленник ошибся и поджёг чужой автомобиль

В Канске злоумышленник ошибся и поджёг чужой автомобиль

23 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Новости Красноярска: Мобильная бригада закрасила 860 граффити на улицах Ленинского района

Мобильная бригада закрасила 860 граффити на улицах Ленинского района

23 Сентября 2022 г.
Также с начала сентября сотрудники очистили от мусора порядка 1 500 кв. м территорий
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Свободной частично ограничат движение транспорта до 15 октября

В Красноярске на улице Свободной частично ограничат движение транспорта до 15 октября

23 Сентября 2022 г.
Там сузят проезжую часть на участке длиной 90 метров
Новости Красноярска: Более 12 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировали в Красноярском крае в 2022 году

Более 12 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировали в Красноярском крае в 2022 году

23 Сентября 2022 г.
В прошлом году – 14 тысяч случаев
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Представитель комитета по обороне дал разъяснение о частичной мобилизации

Представитель комитета по обороне дал разъяснение о частичной мобилизации

21 Сентября 2022 г.
Рассказываем, кого не призовут
Новости Красноярска: Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

22 Сентября 2022 г.
Молодой человек предстанет перед судом
Новости Красноярска: В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

19 Сентября 2022 г.
Ей назначено наказание условно с испытательным сроком 2 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru