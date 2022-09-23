В Мотыгинском районе прокуратура помогла вернуть тепло в квартиру ивалида по зрению

В Красноярском крае благодаря действиям прокуратуры в квартире инвалида по зрению из Мотыгинского района было восстановлено отопление. По официальным данным, несмотря на законодательство, на момент старта отопительного сезона в квартире не было тепла.

Также эксперты зафиксировали низкий уровень температуры воздуха. Органом местного самоуправления был проведен осмотр квартиры и составлен акт. Однако не были приняты во внимание факты закрытых кранов для подачи отопления, а также отсутствие утепления теплотрассы.

В результате главе посёлка Мотыгино внесли представления. Так, действия прокуратуры помогли вернуть тепло в квартиру инвалида.

Фото: © Никита Алексеев