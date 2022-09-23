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В Сухобузимском районе устранили несанкционированную свалку

Главная Общество
Красноярск
19:00 23 Сентября 2022
экология, общество, загрязнение, в красноярском крае
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В декабре 2020 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю на земельном участке сельхозназначения в районе пос. Исток Атамановского сельсовета установили факт несанкционированного размещения ТКО поверх плодородного слоя почвы. Площадь загрязнения - 1,4 га, сообщает ведомство.

В отношении администрации Сухобузимского района было возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушения.

В сентябре этого года на земельном участке провели буртовку, зачистку, организовали сбор и вывоз ТКО. Захламление сельскохозяйственных земель устранено.

Фото: ukrsn.ru 

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