В Красноярском крае увеличили финансовую поддержку на оснащение рабочих мест для инвалидов

В нашем регионе более чем в два раза увеличили выплату предприятиям на создание рабочих мест для инвалидов. Поддержку в 180 тыс. руб. предоставляют благодаря региональной госпрограмме «Содействие занятости населения», пишут на сайте правительства Красноярского края.

Центры занятости населения подбирают кандидатов на трудоустройство с учётом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. А также его образования, опыта работы, навыков и умений. С начала года 17 человек трудоустроили на оснащённые рабочие места. До конца года будет оснащено ещё не менее 20 рабочих мест.

Например, в Канске женщина со второй группой инвалидности, принята на работу швеей. На выплату работодатель приобрёл для неё швейную машину и электрический пресс для установки фурнитуры.

В Лесосибирске мужчина стал резчиком по дереву и бересте. Рабочее место для него оснастили аппаратом для резки по дереву и фанере.

В Тюхтетском районе девушка теперь работает делопроизводителем. Для неё оснастили рабочее место мебелью и техникой.

Выплаты предоставляются организациям любой формы собственности, кроме государственных.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости