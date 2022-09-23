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В Красноярском крае увеличили финансовую поддержку на оснащение рабочих мест для инвалидов

Главная Общество
Красноярск
20:31 23 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, инвалиды
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В нашем регионе более чем в два раза увеличили выплату предприятиям на создание рабочих мест для инвалидов. Поддержку в 180 тыс. руб. предоставляют благодаря региональной госпрограмме «Содействие занятости населения», пишут на сайте правительства Красноярского края.

Центры занятости населения подбирают кандидатов на трудоустройство с учётом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. А также его образования, опыта работы, навыков и умений. С начала года 17 человек трудоустроили на оснащённые рабочие места. До конца года будет оснащено ещё не менее 20 рабочих мест.

Например, в Канске женщина со второй группой инвалидности, принята на работу швеей. На выплату работодатель приобрёл для неё швейную машину и электрический пресс для установки фурнитуры.

В Лесосибирске мужчина стал резчиком по дереву и бересте. Рабочее место для него оснастили аппаратом для резки по дереву и фанере.

В Тюхтетском районе девушка теперь работает делопроизводителем. Для неё оснастили рабочее место мебелью и техникой.

Выплаты предоставляются организациям любой формы собственности, кроме государственных.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости 

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