В Красноярском крае открылась федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики.

В регионе данным видом спорта занимаются свыше 100 человек различного возраста. Причем акробатике учат уже с 6-летнего возраста. Заниматься могут не только девочки, но и мальчики.

Отметим, что внешний вид спортсменов строго регламентирован и отхождение от правил грозит дисквалификацией. Таким образом, речи ни о чём другом, помимо спорта быть не может.

Записаться на секцию можно в Красноярске на Обороны, 2 «б» («Butterfly») и Октябрьская, 8 («Pole Family»).

Фото: © Минспорта Красноярского края