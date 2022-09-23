23 сентября
Красноярск
погода +13 °C
59.83
 
€ 58.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Канске злоумышленник ошибся и поджёг чужой автомобиль

Главная Общество
Красноярск
14:00 23 Сентября 2022
в красноярском крае, канск, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

Жителя Канска 1981 года рождения подозревают в поджоге Mazda Demio. Автомобиль он ошибочно посчитал за транспорт его обидчику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть около 01:00 из пожарной службы поступила информация о возгорании машины у дома.

Сотрудники полиции выяснили, что авто уничтожен огнём из-за умышленных действий. Причастен ранее судимый за имущественные преступления мужчина.

Как оказалось злоумышленник хотел отомстить возлюбленному бывшей жены. Ночью он пришёл к дому, облил бензином стоявшую у палисадника Mazda и поджёг её.

Владельцем автомобиля оказался не приятель бывшей супруги, а 57-летний железногорец. Оказалось, что молодой человек на время одолжил у потерпевшего машину. Ущерб - более 250 тыс. руб.

В отношении 41-летнего поджигателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на посредника телефонных мошенников завели уголовное дело

В Красноярске на посредника телефонных мошенников завели уголовное дело

23 Сентября 2022 г.
Злоумышленник получал деньги от потерпевших и переводил их на банковские счета
Новости Красноярска: 25 сентября продлят режим работы автобусных маршрутов, проходящих через Октябрьский мост

25 сентября продлят режим работы автобусных маршрутов, проходящих через Октябрьский мост

23 Сентября 2022 г.
Это связано с проведением музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»
Новости Красноярска: В красноярскую БСМП пришли работать 28 молодых врачей

В красноярскую БСМП пришли работать 28 молодых врачей

23 Сентября 2022 г.
это самое большое пополнение больницы специалистами с высшим медобразованием
Новости Красноярска: Мобильная бригада закрасила 860 граффити на улицах Ленинского района

Мобильная бригада закрасила 860 граффити на улицах Ленинского района

23 Сентября 2022 г.
Также с начала сентября сотрудники очистили от мусора порядка 1 500 кв. м территорий
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Свободной частично ограничат движение транспорта до 15 октября

В Красноярске на улице Свободной частично ограничат движение транспорта до 15 октября

23 Сентября 2022 г.
Там сузят проезжую часть на участке длиной 90 метров
Новости Красноярска: Более 12 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировали в Красноярском крае в 2022 году

Более 12 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировали в Красноярском крае в 2022 году

23 Сентября 2022 г.
В прошлом году – 14 тысяч случаев
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

В Минусинске женщина душила колготками падчерицу за отказ от уборки и взятые без разрешения продукты

19 Сентября 2022 г.
Ей назначено наказание условно с испытательным сроком 2 года
Новости Красноярска: Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

Жители Красноярского края перевели мошенникам за неделю более 24 млн рублей

19 Сентября 2022 г.
Участились случаи обмана жителей под видом сотрудников банков
Новости Красноярска: Представитель комитета по обороне дал разъяснение о частичной мобилизации

Представитель комитета по обороне дал разъяснение о частичной мобилизации

21 Сентября 2022 г.
Рассказываем, кого не призовут
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru