В Канске злоумышленник ошибся и поджёг чужой автомобиль

Жителя Канска 1981 года рождения подозревают в поджоге Mazda Demio. Автомобиль он ошибочно посчитал за транспорт его обидчику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть около 01:00 из пожарной службы поступила информация о возгорании машины у дома.

Сотрудники полиции выяснили, что авто уничтожен огнём из-за умышленных действий. Причастен ранее судимый за имущественные преступления мужчина.

Как оказалось злоумышленник хотел отомстить возлюбленному бывшей жены. Ночью он пришёл к дому, облил бензином стоявшую у палисадника Mazda и поджёг её.

Владельцем автомобиля оказался не приятель бывшей супруги, а 57-летний железногорец. Оказалось, что молодой человек на время одолжил у потерпевшего машину. Ущерб - более 250 тыс. руб.

В отношении 41-летнего поджигателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф