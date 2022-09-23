КрасЖД доставит 450 спортсменов - экстремалов к месту старта всероссийских соревнований

24 сентября из Красноярска отправится спецрейс пригородного электропоезда КрасЖД, который доставит участников XVI Открытых соревнований по экстремальному туризму «Горный поход за сутки» к месту старта – «секретной» железнодорожной станции в Красноярском крае.

Согласно условиям состязаний, маршрут для участников похода останется неизвестным до момента старта. Потому информация о станции прибытия не разглашается. Пассажиры узнают её название только в пути.

Местом встречи 450 спортсменов-экстремалов со всей России станет Красноярский железнодорожный вокзал, где они пройдут регистрацию. Здесь же будет организована их посадка в электропоезд. Для перевозки КрасЖД предоставлен комфортабельный состав, оборудованный мягкими сидениями и системой климат – контроля. Поезд отправится со станции Красноярск в 5:00 по местному времени.

Добавим, Красноярская железная дорога и компания "Краспригород" поддерживают программы, связанные с развитием внутреннего туризма. В настоящее время совместно с региональным туроператором железнодорожники реализуют проект «Навстречу истории» – это туристические поездки на электропоезде из Красноярска в Дивногорск.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД