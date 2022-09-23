Сергей Егоров: Хочу видеть Дивногорск туристическим центром

Дивногорск любят все без исключения: и местные жители, и жители Красноярского края, и заезжие туристы. Город, раскинутый на берегу Енисея, в предгорьях одного из самых крупных и красивейших хребтов России, прекрасен в любое время года. Сюда летом приезжают погулять по набережной, осенью – полюбоваться золотыми деревьями, зимой – на горнолыжные курорты. А еще в Дивногорске – самый молодой мэр в Красноярском крае.

Градоначальником Сергей Егоров стал в 2020 году, когда ему только исполнился 31 год. Именно он и стал первым гостем в специальном проекте "ЛИЧНОСТЬ", который запустили Sibnovosti.ru совместно с популярным блогером и журналистом Юлией Сорокиной.

О том, каково это — отвечать за весь город, о политике, зарплате мэра, планах на будущее по развитию города, и, конечно же, немного о личном, в нашем эксклюзивном интервью.

Сергей Иванович, вы по-прежнему самый молодой мэр Красноярского края?

- Я за этим не слежу, но главой города я стал, когда мне только исполнился 31 год.

А сами из Красноярска?

- Да, но рос в долгое время в Дивногорске, так как у нас тут был дом. И сейчас живу здесь.

Как вам большая политика, поднаторели?

- Любая управленческая деятельность связана с политикой, даже если ты работаешь в бизнесе. Это все история о политике о внутренней и внешней. Если же говорить конкретно о политических процессах Дивногорска, то это город особенный. Уже исторически сложилось, что это город комсомольской славы, у нас разные политические веяния. Но сейчас выстроен конструктивный диалог с Горсоветом, с действующими депутатами разных фракций.

Горсовет вас любит?

- Я надеюсь, что да. Хочу в это верить, потому что цель любого депутата и в целом горсовета – это выявление потребностей жителей и решение их проблем. Я считаю, что мы активно их решаем. Поэтому я и считаю, что у нас любовь.

С политикой у вас случилась любовь?

- Она случилась у меня задолго до этого. Мне повезло работать в команде губернатора под началом Сергея Александровича Пономаренко. Поэтому я считаю, что у меня хорошая школа. Я люблю политику и, если я не буду ее любить и заниматься ей, то ею будут заниматься другие.

В должности мэра вы больше хозяйственник, чем политик?

- Ведение грамотного хозяйства и нахождение ресурсов на это хозяйство — это политическая задача. Конечно, глава города, в первую очередь, хозяйственник. Я начинаю свое утро с объезда территории вместе со своими замами, реагирую на все обращения, в которых жители указывают на проблемы, в том числе в соцсетях.

Вам обидно, когда люди рушат городские объекты?

- Это постоянная боль. Есть незапланированный вандализм, когда люди случайно или по глупости ломают, например, качели. А есть запланированный – когда бьют плафоны, вырывают скамейки, барные стулья на набережной. Это больно, прискорбно. Для того, чтобы фиксировать такие правонарушения, мы устанавливаем камеры на всех новых общественных пространствах. А чтобы предотвращать – привлекаем как можно больше жителей к преображению города. Это голосования, совместное проектирование новых скверов, проведение мероприятий на них, субботники. Когда считаешь место или даже целый город своим домом, не будешь его бомбить.

Хватает ли бюджетов на все ваши планы?

- Нужно понимать, что местного бюджета никогда не хватит на все. В консолидированном бюджете наши местные доходы занимают всего одну треть. Все остальное – это участие в госпрограммах, реализация нацпроектов. В прошлом году, например, Дивногорск принимал участие во всех краевых программах, где предусмотрено участие муниципалитетов, а это 13 из 22. Милицейский парк, где мы сегодня гуляем, появился уже благодаря победе в федеральном конкурсе. Дивногорцы обожают это место. Отсюда начиналось строительство города. Раньше здесь был пункт милиции, поэтому такое название. И кстати, именно горожане настояли на том, чтобы сохранить парку народное имя, и мы их поддержали, конечно.

Парк был благоустроен на федеральные деньги?

— Да, это Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов, который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» среди городов с населением до 100 тысяч человек. Мы участвовали второй раз. Сначала подавали заявку на конкурс с набережной, но тогда не удалось выиграть, и тот проект мы реализовывали на краевые деньги. Милицейский парк получил одобрение и, соответственно, финансирование. В следующем году будем заявляться с еще одним проектом по благоустройству парка Жарки.

Сколько парков в Дивногорске тогда будет?

- К семи общественным пространствам, включая набережную, в этом году добавились еще три: Милицейский парк, площадь Строителей и Торговый порт.

Площади Строителей возвратили историческую значимость. Это место из стихийной парковки превратилось в площадь. О том, что именно с этого места отправлялись автобусы с рабочими на строительство Красноярской ГЭС, будет напоминать мемориальный камень.

А в Торговом порту завершается второй этап благоустройства.

Итого будет уже десять отличных пространств, которые ориентированы на семейный отдых. Кстати, два из них мы построили в поселках, и местные жители пристально за ними следят, помогают нам за ними ухаживать.

Почему в Дивногорске горожане так не делают?

- Думаю, потому что в поселках более живы традиции добрососедства, ощущение семейственности.

Вы прогрессивный мэр?

- Считаю, что да.

Мэрской зарплаты хватает?

- Хватает. Каждый видит мою декларацию. Кому-то, наверное, 100 или 120 тысяч покажутся баснословными. Конечно, всегда хочется больше зарабатывать. Но сейчас я нарабатываю уникальный опыт управления целым городом, а он бесценен.

То есть, здесь вы не за деньги?

- Можно сказать и так. Я люблю Дивногорск. И мне очень хочется оставить здесь добрый след.

Ответственность мэра не угнетает?

- Я не боюсь брать на себя ответственность. Для меня это неотъемлемая часть моей работы. Другое дело, что для решения каких-то проблем у главы не хватает полномочий. За последние несколько лет в ведение края перешли вопросы соцзащиты и здравоохранения, а вопросы правопорядка, налоговой службы и пенсионного фонда находятся в федеральном ведении. Но для людей все равно за все происходящее в городе отвечает мэр. И порой угнетает и именно это – когда тебя критикуют, и бывает довольно жестко, за не твои недоработки. Но это тоже рабочие моменты. Включаюсь во все, веду диалог со всеми ведомствами и руководителями.

А вы сами часто ходите по тем тропинкам, по которым мы сейчас идем?

- Кончено, часто хожу по городу, просто гуляю в свободное время, когда иду в спортзал, магазин или аптеку, например. Бывает, что во время прогулок рождаются поручения: там траву покосить, там убрать, здесь подправить. Звоню коллегам сразу, фотографиями делюсь. Получается работа в круглосуточном режиме. Не все его выдерживают. В таком случае приходится прощаться.

Вы любите вводить подчиненных в фрустрацию?

- Я считаю, если ты находишься на управленческой должности, ты обязан жить этим городом, быть в постоянном доступе, держать все на контроле. Я, например, никогда не отключаю телефон, дозвониться мне можно в любое время суток, и, при необходимости, всегда готов выехать на место ЧП.

Чувствуете драйв на работе?

- Да, постоянно, несмотря на то, что часто дни наполнены решением миллиона сиюминутных, можно сказать приземлённых задач. Но задача максимум, которую я ставлю себе и коллегам, - это работать на перспективу и идти к стратегическим целям. И особый драйв – понимать, что такое движение случается.

Набережная Дивногорска – излюбленное место для прогулок не только местных жителей, но и красноярцев, и гостей края. Еще много надо доделывать здесь или это уже готовый объект?

- Мы пока что от набережной немного отошли и перекинули свое внимание на другие объекты. Все-таки моя задача как главы, в первую очередь, создавать комфортные условия для горожан.

В этом году, например, нам удалось добиться суммы финансирования из краевого бюджета на ремонт дорог в разы превышающую средние суммы на эти цели за последние несколько лет. В 4 раза больше, чем в прошлом году, и в 10 раз больше, чем в 2019. Мы уже отремонтировали ул. Машиностроителей в Дивногорске, а также ул. Целинную и Школьную в п. Манский. Ремонтируем въездную группу в город по обе стороны от федеральной трассы.

Благодаря поддержке губернатора в Дивногорске стартовал масштабный проект по комплексному благоустройству города. Начали с улицы Бочкина. Из краевого бюджета нам дополнительно было выделено 100 млн рублей. Заменим не только дорожное полотно, но и освещение, установим современные остановочные павильоны и уличную мебель, приведем в порядок парковочные карманы и лестничные сходы, проведем работы по озеленению улицы. А на экономию от торгов отремонтируем еще и ул. Саянскую, П. Лумумбы и проезд к Милицейскому парку.

Вы хотите видеть Дивногорск туристическим центром?

- Хочу, и считаю, что это хорошая и правильная мечта. Сейчас мы развиваем имиджевый туризм. Вы приезжаете и получаете положительные эмоции от посещения города. Пока это только имиджевая история, не имеющая экономической подоплеки. Но рассчитываю, что в перспективе мы двинемся дальше и научимся на этом зарабатывать.

Сейчас Дивногорск — город комфортного проживания, где ты после всей суеты оказываешься в спокойном уютном месте, с хорошей социальной инфраструктурой.

Вы для себя Дивногорск видите хорошим спальным городом, куда красноярцы приезжали бы жить?

- Да, почему нет. Не считаю правильной перспективу развития здесь производств. Дивногорск — зеленый город, с прекрасным чистым воздухом. Это то, что нужно беречь и сохранять.

У нас легко дышится круглый год, потому что зимой нас обогревают электрокотельные.

Мы развиваемся в плане экологичности: в 2020 году в Дивногорске был реализован уникальный для края проект. Мы стали первым в регионе муниципалитетом, в котором появилась станция обезвоживания осадка на очистных сооружениях. Это стало возможным благодаря нашему участию в краевой программе «Чистая вода».

В этом году по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» реконструируем групповой водозабор в Овсянке. Реализация проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 2200 человек. Общая протяженность объекта - 4,4 км. Работы планируем завершить к концу осени.

За последний год изменился не только Дивногорск, но и вы. Если о личном: вы на 15 кг похудели, как удалось?

- Уже не на 15, меньше. Да, похудел за 9 месяцев. За год я планировал сделать 100 тренировок, а уже осилил 107. Как похудел? Увлёкся спортом, начал кататься на велосипеде, бегать, плавать, ходить в спортзал. В неделю я занимаюсь 4-5 раз. В этом году свой недельный отпуск провел на Белё в кроссфит лагере.

- Когда приходите в спортзал, то «страдаете» на тренажёрах или вам нравится процесс?

- Сейчас уже нравится, а когда начинал, то месяца четыре «страдал».

Ради чего такие перемены?

- Я думаю, что это история убеждения себя. Я всю жизнь занимался спортом, но из-за загруженности на работе, постоянно находил себе отговорки. И однажды решил, что хватит, это не причина.

Вы теперь получается и перспективный жених?

- Не думаю (смеется). Я глубоко женат на свой работе. И моя бывшая жена поистине золотой человек, потому что сумела быть рядом все тяжелые годы. По сути, она ведь меня не видела, потому что я был на работе.