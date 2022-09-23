24 сентября жители Красноярска выйдут на общегородской субботник

Уже завтра, 24 сентября, в Красноярске пройдет общегородской субботник и участвовать в нём могут все жители города. Убираться можно во дворах, офисе или на территории, где уборку проводят не так часто.

В мэрии рассказали, что активных жителей Свердловского района приглашают на уборку территории рядом со зданием бывшего клуба «Планета Красноярск» на Предмостной площади и прилегающей части набережной Енисея. В Ленинском районе активистов приглашают на уборку зелёного массива на улице Рейдовая, 49. Уборки также будут проходить около скверов Юбилейный, Одесский и Солнечный.

В Кировском районе масштабная уборка пройдет на территории между домами на Кутузова, 83 «а», 87 «а» и 87 «б». Также мероприятия по очистке территории от мусора проведут в сквере Гриболева и на Шелковой, 5-7. Жители Октябрьского района могут помочь в уборке Красивого берега. Что касается Железнодорожного района, то там будут убирать берег реки.

Добавим, что в Центральном районе будут очищать от мусора зеленые части о. Отдыха. В Советском районе – берега Енисея вдоль пр. Ульяновский.

Фото: © Администрация г. Красноярска