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24 сентября жители Красноярска выйдут на общегородской субботник

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Красноярск
18:00 23 Сентября 2022
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Уже завтра, 24 сентября, в Красноярске пройдет общегородской субботник и участвовать в нём могут все жители города. Убираться можно во дворах, офисе или на территории, где уборку проводят не так часто. 

В мэрии рассказали, что активных жителей Свердловского района приглашают на уборку территории рядом со зданием бывшего клуба «Планета Красноярск» на Предмостной площади и прилегающей части набережной Енисея. В Ленинском районе активистов приглашают на уборку зелёного массива на улице Рейдовая, 49. Уборки также будут проходить около скверов Юбилейный, Одесский и Солнечный.

В Кировском районе масштабная уборка пройдет на территории между домами на Кутузова, 83 «а», 87 «а» и 87 «б». Также мероприятия по очистке территории от мусора проведут в сквере Гриболева и на Шелковой, 5-7. Жители Октябрьского района могут помочь в уборке Красивого берега. Что касается Железнодорожного района, то там будут убирать берег реки. 

Добавим, что в Центральном районе будут очищать от мусора зеленые части о. Отдыха. В Советском районе – берега Енисея вдоль пр. Ульяновский. 

Фото: © Администрация г. Красноярска 

 

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