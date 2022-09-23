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Сотрудница железногорской полиции самостоятельно задержала двоих мужчин и доставила в отдел

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Красноярск
12:35 23 Сентября 2022
в красноярском крае, железногорск, полиция, подозрение, мошенничество
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярском крае сотруднице железногорской полиции удалось задержать подозреваемого в мошенничестве мужчину, который скрылся от следствия. Старший лейтенант полиции Ирина Анохина при мониторинге социальных сетей нашла сообщение о том, что подозрительные мужчины предлагают людям купить «уникальные противопожарные» розетки за пять тысяч рублей.

Сотрудница полиции решила проверить информацию и, поговорив с местными жителями, выяснила, куда пошли «продавцы». Находясь в подъезде, Ирина услышала за дверью, где проживает одинокая пожилая женщина, громкие мужские голоса. Когда хозяйка открыла дверь, инспектор увидела двух незнакомцев и доставила их на участковый пункт полиции.

Сотрудница железногорской полиции самостоятельно задержала двоих мужчин и доставила в отдел

Впоследствии было установлено, что одним из задержанных оказался 25-летний житель Красноярска, находящийся в розыске по подозрению в мошенничестве.

Старший лейтенант сообщила коллегам о том, где находится подозреваемый. Злоумышленник признался в содеянном и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Также стало известно, что у второго задержанного мужчины проверили документы и отпустили.  Мужчины не успели никому ничего продать. Сообщений или же заявлений от граждан в полицию не поступало.

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