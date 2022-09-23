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29 сентября в Красноярске начнёт работать «Академия киберспорта»

Главная Общество
Красноярск
16:42 23 Сентября 2022
обучение, школа, красноярск, общество, молодежь
Фотография © admkrsk.ru
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29 сентября в Красноярске начнёт свою работу «Академия киберспорта», где обучат всех желающих основам игры в Dota2, пишут на сайте администрации города. Организатор - молодёжный центр информационных технологий.

Чтобы стать слушателями «Академии», нужно заполнить заявку по ссылке. Заявки принимаются до 27 сентября включительно.

Обучение будет состоять из теоретической и практической частей. Молодые люди узнают об особенностях игры в Dota2, тактических приёмах и необходимых навыках для успешного прохождения стратегии. Итогом станет турнир, во время которого игроки смогут проявить полученные знания.

Открытие «Академии киберспорта» состоится 29 сентября в 17:00 в Молодёжном центре информационных технологий (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115а).

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