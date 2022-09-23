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Центральную площадь имени Дзержинского благоустроили в посёлке Нижняя Пойма

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Красноярск
17:00 23 Сентября 2022
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Власти Красноярского края продолжают реализовывать мероприятия по благоустройству общественных пространств в муниципальных образованиях региона.

В Нижнеингашском районе в пос. Нижняя Пойма были благоустроены центральная площадь им. Дзержинского и детская площадка. Площадь появилась в населенном пункте более 60 лет назад. На протяжении многих лет она является центром притяжения для жителей поселка.

Площадь окружена административными и социально-бытовыми объектами. Здесь проводятся различные мероприятия, также местные жители приходят просто пообщаться.

Работы по реконструкции площади были проведены впервые. Теперь на площади есть дорожки для прогулок, новое покрытие из брусчатки, автопарковка, зона отдыха, красивое освещение.

Также в посёлке благоустроили детскую площадку, которая расположена рядом с площадью им. Дзержинского. После благоустройства площадку украсили интерактивные игровые элементы, уличные тренажёры и развивающие комплексы.

Также были созданы места для тихого отдыха на качелях, спортивных занятий и прогулки по обустроенным дорожкам. Добавим, что в Красноярском крае благоустраивают центральные улицы сельских поселений уже третий год. Инициатива принадлежит главе региона Александру Уссу.

Фото: © Министерство строительства Красноярского края

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