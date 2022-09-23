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Пальмы и туи начали убирать с улиц Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:40 23 Сентября 2022
улицы, город, благоустройство, администрация, в красноярске
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В Красноярске в пятницу, 23 сентября, озеленители приступили к уборке пальм и туй с городских улиц. Они переезжают на зимовку. В мэрии отметили, что кадки с экзотическими деревьями перевезут в теплицы управления зелёного строительства.

Там эксперты проведут осмотр пальм и туй. При необходимости деревьям будет прописана подкормка.

Добавим, что пальмы и туи появились в Красноярске впервые в 2001 году. На сегодняшний день городские улицы украшают 56 туй и 141 пальма.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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