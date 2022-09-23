Три года колонии получил житель Красноярска за угон экскаватора

Осенью минувшего года во время патрулирования Свердловского района на улице Электриков сотрудники ППС заметили экскаватор, который ехал ночью с выключенными фарами.

Остановив технику, стражи правопорядка увидели, что управлял экскаватором нетрезвый мужчина. У него отсутствовали документы на строительную технику. В отношении красноярца составили административный протокол и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как удалось установить полицейским, задержанный работает разнорабочим на стройплощадке. В вечернее время к нему пришёл приятель, с которым они устроили застолье. Когда алкоголь закончился, мужчины захотели съездить в магазин, однако денег на такси не было и подсудимый завел экскаватор.

В результате в отношении красноярца завели уголовное дело. Судом он был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости