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«Ростелеком» расширяет покрытие: 20 базовых станций мобильной связи появятся в Красноярском крае и в Хакасии до конца этого года

Главная Общество
Красноярск
11:21 23 Сентября 2022
интернет, связь, оператор, оборудование
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В рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) до конца 2022 года «Ростелеком» построит двадцать базовых станций в отдаленных и малочисленных населенных пунктах Красноярского края и Хакасии. Мобильной связью четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводным интернетом будут обеспечены четыре тысячи жителей.

Объекты планируется подключать по оптическому кабельному каналу. Скорость передачи данных обеспечит доступность интернет-сервисов и устойчивость мобильной связи.

«В Красноярском крае и в Хакасии есть территории, жители которых нуждаются в современных услугах связи. Там до сих пор почти или полностью отсутствует телекоммуникационная инфраструктура. Чтобы сделать для сельчан доступными базовые сервисы — надежный высокоскоростной интернет и общение по мобильному телефону, — мы участвуем в реализации проекта устранения цифрового неравенства: прокладываем оптическую сеть, строим базовые станции», — подчеркнул Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Проект УЦН 2.0 реализуется в соответствии с соглашением, которое в прошлом году подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком». Второй этап федеральной программы предусматривает организацию сетей мобильной связи в поселениях с числом жителей от 100 до 500 человек.

Отбор населенных пунктов для участия в проекте осуществляли сами жители на портале госуслуг. Так, в Хакасии мобильная связь появится в селе Нижняя База Аскизского района, в деревне Белелик Боградского района и в селе Анчул Таштыпского района. В Красноярском крае базовые станции будут построены для жителей поселений Гагарина, Бирюса, Петропавловка и Хандальск Абанского района, Могучий Балахтинского района, Полевое и Промбор Бирилюсского района, Муратово Большемуртинского района, Большая речка Ермаковского района, Отношка Казачинского района, Большой Кемчуг Козульского района, Диссос и Кедровая Краснотуранского района, Икшурма Пировского муниципального округа, Вахрушево и Ялай Тасеевского района, а также в селе Поваренкино Тюхтетского муниципального округа.

«Федеральный центр оказывает поддержку нашему региону в создании услуг связи на территории малых населенных пунктов. Благодаря этому в прошлом году базовые станции сотовой связи появились в 27 селах и деревнях края. Сейчас федеральная программа реализуется поэтапно: часть запланированных поселений будут подключены в этом году, часть — в следующем. Добавлю, что Красноярский край на протяжении пяти лет также реализует собственную аналогичную программу. За это время 67 тысяч жителей из более ста малочисленных и труднодоступных населенных пунктов были обеспечены услугами связи, а в 70 из них появился еще и качественный мобильный интернет. По поручению губернатора мы будем расширять эту программу», — отметил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

Фото: ПАО «Ростелеком»
По материалам ПАО «Ростелеком»

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