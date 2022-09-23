В Красноярском крае расходы на образование увеличат на миллиард

О том, что в Красноярском крае расходы на образование вырастут на 1,8 млрд руб., рассказала председатель профильного комитета Заксобрания Вера Оськина.

Часть средств направят подрядчикам для компенсации роста цен на строительные материалы при возведении школ в мкр. Бугач (Красноярск) и в с. Мокрушинское (Казачинский район). Добавят средства на школьное питание, на ведение дополнительных часов внеурочной деятельности учителям. Ещё 77 млн руб. направят на капитальный ремонт школ.

Кроме этого, на 2023 и 2024 годы депутаты планируют заложить средства на строительство школ в Сосновоборске и в Красноярске (мкр. «Метростроитель»), пишут в группе социальной сети “ВКонтакте” “Законодательное Собрание Красноярского края”.

Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев