23 сентября
Красноярск
погода +14 °C
59.83
 
€ 58.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская команда Pride Crew попала в новый сезон шоу «Новые танцы» на ТНТ

Главная Общество
Красноярск
14:55 23 Сентября 2022
в красноярске, танцы, команда, выступление, шоу, проект, телеканал
версия для печати Ico_print

Танцевальная команда из Красноярска Pride Crew стала участницей самого популярного танцевального шоу страны «Новые Танцы». Хореограф Pride Crew Анастасия Краськова призналась, что решение принять участие в шоу было спонтанным:

«Мы с командой были в Москве на чемпионате, где заняли первое место и случайно узнали, что этот день был последним для подачи заявки на участие в проекте «Новые танцы» – ребята уговорили меня отправить видео с этого же чемпионата».  

По словам Анастасии, команда танцует сразу в нескольких стилях - Hip Hop, Breaking, Vogue, Afro Dance, Waacking. 

«Для участия в шоу мы готовили несколько номеров, часть из которых была создана специально для проекта. Мы делаем технически очень сложные вещи, ищем новые танцевальные формы в известных всем стилях, создаём креативный визуальный перфоманс, который выглядит, как единый механизм, где каждый человек является частью шоу и целостной», - заявила хореограф.

Красноярская команда Pride Crew попала в новый сезон шоу «Новые танцы» на ТНТ

Также Анастасия рассказала, что изначально они планировали заявиться составом в восемь человек, однако потом решили увеличить количество участников до 12 человек. Самому младшему танцору 17 лет, а самому старшему 28. 

Кроме того, хореограф отметила, что одна из участниц не смогла участвовать в проекте из-за состояния здоровья и за пару недель во все номера пришлось ставить другую участницу. 
Так, на протяжении двух недель коллектив тренировался по пять часов в день.

По словам Анастасии, все танцоры команды Pride Crew рады оказаться в числе участников шоу «Новые танцы», так как в рамках шоу можно продемонстрировать свой стиль. 

Добавим, что поболеть за земляков можно будет уже завтра, 24 сентября, в 21:00 на ТНТ.

Фото предоставлены ТНТ

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Центральную площадь имени Дзержинского благоустроили в посёлке Нижняя Пойма

Центральную площадь имени Дзержинского благоустроили в посёлке Нижняя Пойма

23 Сентября 2022 г.
Также там благоустроили детскую площадку
Новости Красноярска: 29 сентября в Красноярске начнёт работать «Академия киберспорта»

29 сентября в Красноярске начнёт работать «Академия киберспорта»

23 Сентября 2022 г.
Заявки для обучения принимаются до 27 сентября включительно
Новости Красноярска: Три года колонии получил житель Красноярска за угон экскаватора

Три года колонии получил житель Красноярска за угон экскаватора

23 Сентября 2022 г.
Житель Красноярска был приговорен к тюремному сроку за угон строительной машины.
Новости Красноярска: Пальмы и туи начали убирать с улиц Красноярска

Пальмы и туи начали убирать с улиц Красноярска

23 Сентября 2022 г.
Они отправляются на зимовку
Новости Красноярска: В Красноярском крае расходы на образование увеличат на миллиард

В Красноярском крае расходы на образование увеличат на миллиард

23 Сентября 2022 г.
Часть средств направят для компенсации роста цен на стройматериалы при возведении школ
Новости Красноярска: В Берёзовском районе работает мобильная стоматология

В Берёзовском районе работает мобильная стоматология

23 Сентября 2022 г.
До ноября она будет работать в Маганске
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Бурятии не подлежащие мобилизации жители получили повестки

В Бурятии не подлежащие мобилизации жители получили повестки

23 Сентября 2022 г.
Их уже отпустили домой
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

В Красноярске полицейские нашли совершившего убийство в 2014 году

18 Сентября 2022 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

Полицейские нашли в бане у красноярца 200 грамм наркотиков

18 Сентября 2022 г.
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru