Красноярская команда Pride Crew попала в новый сезон шоу «Новые танцы» на ТНТ

Танцевальная команда из Красноярска Pride Crew стала участницей самого популярного танцевального шоу страны «Новые Танцы». Хореограф Pride Crew Анастасия Краськова призналась, что решение принять участие в шоу было спонтанным:

«Мы с командой были в Москве на чемпионате, где заняли первое место и случайно узнали, что этот день был последним для подачи заявки на участие в проекте «Новые танцы» – ребята уговорили меня отправить видео с этого же чемпионата».

По словам Анастасии, команда танцует сразу в нескольких стилях - Hip Hop, Breaking, Vogue, Afro Dance, Waacking.

«Для участия в шоу мы готовили несколько номеров, часть из которых была создана специально для проекта. Мы делаем технически очень сложные вещи, ищем новые танцевальные формы в известных всем стилях, создаём креативный визуальный перфоманс, который выглядит, как единый механизм, где каждый человек является частью шоу и целостной», - заявила хореограф.

Также Анастасия рассказала, что изначально они планировали заявиться составом в восемь человек, однако потом решили увеличить количество участников до 12 человек. Самому младшему танцору 17 лет, а самому старшему 28.

Кроме того, хореограф отметила, что одна из участниц не смогла участвовать в проекте из-за состояния здоровья и за пару недель во все номера пришлось ставить другую участницу.

Так, на протяжении двух недель коллектив тренировался по пять часов в день.

По словам Анастасии, все танцоры команды Pride Crew рады оказаться в числе участников шоу «Новые танцы», так как в рамках шоу можно продемонстрировать свой стиль.

Добавим, что поболеть за земляков можно будет уже завтра, 24 сентября, в 21:00 на ТНТ.

Фото предоставлены ТНТ