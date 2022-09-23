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25 сентября продлят режим работы автобусных маршрутов, проходящих через Октябрьский мост

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Красноярск
14:12 23 Сентября 2022
общество, красноярск, фестиваль, россия, автобусы
Фотография © krskstate.ru
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25 сентября в связи с проведением музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» будет продлён режим работы автобусных маршрутов №№ 7, 27, 58, 60, 61, 94. Об этом сообщают в администрации города Красноярска.

Последний автобус будет проходить через остановку «Остров Татышев» в 22:30. Автобусы № 23 и № 85 будут ездить по своему расписанию. Проезжать остановку «Остров Татышев» в направлении правобережья они будут ориентировочно в 22:50 и 22:40, а в направлении левого берега – в 23:00.

Напомним, 25 сентября на острове Татышев состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию».

Программа начнётся в 14:00 и продолжится до вечера. Можно будет увидеть яркое шоу «Сила Сибири» от движения «Сильнейшая нация мира» с экстремальными силовыми номерами на пределе человеческих возможностей.

Также для гостей подготовили выступления красноярских коллективов – ансамбля песни «КрасА», вокальных групп «KURAZH» и «Кристалл».

«Сильнейшая нация мира» проведёт турнир среди любителей «Стронгмен», открытую тренировку по армспорту, установит рекорды России. Кроме этого, будут работать стритбольная площадка, мини-настольный теннис, футбольный надувной дартс, настольный футбол и хоккей, керлинг, площадка ГТО. Для детей - игровые площадки и интерактивные программы, батут в спортивной зоне.

Завершится фестиваль концертом Ольги Кормухиной и группы «7Б».

В конце прозвучит официальный гимн фестиваля, организаторы записали его специально к событию и постарались отразить многогранность российской культуры и силу духа каждого жителя России.

Вход свободный.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте. 

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